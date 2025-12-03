“Operazione sicurezza” in alcune aree verdi pubbliche di Cremona, dove le piante ad alto fusto sono cresciute in maniera spontanea creando piccole ma significative foreste urbane in zone residenziali. Seguendo un cronoprogramma deciso da tempo, le ditte incaricate da Aem, su mandato del Comune di Cremona, stanno intervenendo in questi giorni all‘angolo tra via Ciria e via Trebbia; in via Massarotti tra la caserma della Polizia Stradale e il Penny Market; e lungo il raccordo tra tangenziale e via Milano (via Sacco e Vanzetti).

Nessun taglio indiscriminato, precisa l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, ma una serie di interventi per mettere in sicurezza zone dove la vegetazione cresciuta indisturbata da anni potrebbe rappresentare un pericolo per chi vi transita.

© Riproduzione riservata