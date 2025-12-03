Ultime News

3 Dic 2025 Nel video inneggia a Turetta
Alla ex: "Ti faccio a pezzettini"
3 Dic 2025 Carnevale Cremasco in Regione:
la tradizione si tramanda nel tempo
3 Dic 2025 Sospiro, inaugurati gli alloggi
del Centro Nazionale Autismo
3 Dic 2025 Zls Cremona, Guidesi: avanti con
semplificazione e sostegno
3 Dic 2025 Operazione sicurezza: in corso
tagli di alberi in varie zone
Ambiente

Operazione sicurezza: in corso
tagli di alberi in varie zone

I fusti tagliati in via Trebbia - Ciria

“Operazione sicurezza” in alcune aree verdi pubbliche di Cremona, dove le piante ad alto fusto sono cresciute in maniera spontanea creando piccole ma significative foreste urbane in zone residenziali. Seguendo un cronoprogramma deciso da tempo, le ditte incaricate da Aem, su mandato del Comune di Cremona, stanno intervenendo in questi giorni all‘angolo tra via Ciria e via Trebbia; in via Massarotti tra la caserma della Polizia Stradale e il Penny Market; e lungo il raccordo tra tangenziale e via Milano (via Sacco e Vanzetti).

Nessun taglio indiscriminato, precisa l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, ma una serie di interventi per mettere in sicurezza zone dove la vegetazione cresciuta indisturbata da anni potrebbe rappresentare un pericolo per chi vi transita.

Via Massarotti
Via Ciria
Via Ciria

