Una struttura all’avanguardia, pensata per buttare il cuore verso un domani più attento ai bisogni delle persone fragili, con un progetto unico in Italia e tra i più avanzati a livello europeo.

Cerimonia ufficiale al nuovo Centro Nazionale Autismo di Fondazione Sospiro dove, in occasione della giornata internazionale della disabilità, sono stati inaugurati gli alloggi che andranno ad accogliere i parenti dei ragazzi che, nei prossimi mesi, verranno ospitati all’interno del nuovo complesso.

Presenti allo svelamento di una targa posta all’ingresso dei nuovi appartamenti diverse autorità politiche e civili locali, dal sindaco di Sospiro Fausto Ghisolfi al comandante provinciale dei Carabinieri Paolo Sambataro, oltre naturalmente al consiglio di amministrazione di Fondazione Sospiro.

“Abbiamo voluto fissare l’inaugurazione degli alloggi in questa giornata – spiega Giovanni Scotti, presidente di Fondazione Sospiro – proprio perché per noi è la chiusura di un percorso. È un’idea che ha preso avvio nel 2018, con un progetto clinico che abbiamo sviluppato a partire da uno analogo condotto a Baltimora, negli Stati Uniti. Alcuni anni dopo, nel 2022, c’è stata la possibilità di elaborare un progetto per dare ‘una casa’ a questa idea; la casa è questa, ormai terminata. Noi invece facciamo un’inaugurazione di un qualcosa in più, che vuole coinvolgere le famiglie dei pazienti”.

“Chi verrà qui, non sarà mai solo una diagnosi da curare – aggiunge -: per noi sono persone da seguire, nella loro interezza; trattandosi di giovani, di ragazzi con autismo o con problemi di psicopatologie, è fondamentale avere la vicinanza delle famiglie che li seguono e che apprendono a loro volta le buone pratiche per poi proseguirle una volta a casa”.

Tra i finanziatori degli alloggi, la “Fondazione Giorgio Conti“, da tempo impegnata sul territorio, a sintomo di una sempre maggiore coesione tra enti sociali; gli appartamenti sono stati dedicati a Gelsomina Piscopo e Mario Boldori, coppia che, senza figli, ha voluto lasciare la propria casa all’associazione cremonese.

“Crediamo fortemente nella collaborazione tra le varie associazioni – afferma in merito Carlo Conti, presidente della Fondazione -: la grande idea di Sospiro è stata di fare questi alloggi per ospitare nelle ultime settimane, prima della dimissione, le famiglie a cui insegnare come comportarsi con questi ragazzi. Se per l’autismo non c’è cura, l’accompagnamento diventa parte del percorso”.

Al termine del momento ufficiale, i presenti hanno avuto la possibilità di vedere, per la prima volta, l’interno del nuovo Centro Nazionale Autismo, con una spiegazione da parte dei responsabili del progetto prima e con una visita poi.

Tra chi ha voluto portare il proprio saluto – seppur con un video preregistrato – il direttore del Dipartimento delle Disabilità Serafino Corti, in trasferta a Roma per un impegno istituzionale di spessore.

“Serafino Corti – spiega Scotti -, che ha coordinato il progetto clinico, è anche coordinatore del gruppo tecnico del ministero delle disabilità; oggi è relatore ufficiale di un nuovo importante documento varato dal Governo insieme al sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovani; anche questo è qualcosa che testimonia l’impegno e la validità e la valenza delle persone con cui stiamo lavorando e portando avanti questi progetti”.

Come detto, i lavori alla struttura sono ormai giunti al termini, con inaugurazione prevista per la prossima primavera.

“Questo luogo non è soltanto un edificio – afferma Fabio Bertusi, Direttore Generale di Fondazione Sospiro -: è la testimonianza di una visione che dà la possibilità a tantissime persone con disabilità intellettiva e autismo di essere accolti, di garantire a loro dignità, di garantire a loro un percorso riabilitativo serio”.

“La speranza – conclude Scotti – è di poter fare quella che potrà essere un’inaugurazione ufficiale del centro, una volta che saranno insediati i servizi, intorno al 2 aprile, in occasione della giornata dell’autismo“.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata