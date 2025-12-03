Una nuova edizione dello spettacolo cult di Filippo Timi: Amleto² in scena al Teatro Ponchielli il 9 e 10 dicembre (ore 20.30). Una rilettura dove ogni gesto o parola diventa gioco e voce personale, provocazione intelligente.

L’artista stravolge il testo shakesperiano, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo all’interno della quale si consuma un elogio della follia. Un Amleto spiazzante, comico, furibondo, colorato, dove la tragedia si trasforma in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia.

Quello di Timi è un Amleto annoiato, che non ha più voglia di interpretare la monotona storia familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente. Voci fuori campo lo richiamano, invano, al suo destino. Intorno a lui si muovono i personaggi scaturiti dalla sua instabile mente interpretati da ­Marina Rocco e Elena Lietti, sue storiche sodali artistiche.

A margine dello spettacolo il Teatro Ponchielli, in collaborazione con il Paf – Porte Aperte Festival – organizza un incontro rivolto alle scuole superiori della città con Filippo Timi.

Tre istituti (Liceo Scientifico Aselli, IIS Torriani, Liceo Anguissola) e quasi duecento ragazzi hanno aderito all’iniziativa, che si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 11.00 al Teatro Ponchielli.

A parlare di Amleto, accanto a Timi, ci saranno anche le attrici Marina Rocco, Elena Lietti e l’attore Gabriele Brunelli coprotagonisti della messinscena. Moderatore dell’evento sarà Nicola Arrigoni, critico teatrale del quotidiano La Provincia di Cremona.

