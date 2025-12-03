ANCI Lombardia e Trenord si incontrano per parlare del servizio ferroviario regionale e di azioni condivise da mettere in campo per accrescere l’uso del treno, a beneficio dei territori e della mobilità sostenibile.

Oggi, mercoledì 3 dicembre, Sindaci e Assessori delle città capoluogo lombarde hanno invitato l’Amministratore Delegato di Trenord Andrea Severini nella sede milanese di ANCI. Alla riunione, presieduta da Davide Galimberti, Sindaco di Varese e Coordinatore della Consulta dei sindaci delle città capoluogo lombarde, ha partecipato anche l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente.

Durante l’incontro, l’AD di Trenord ha presentato lo stato dell’arte del sistema ferroviario in Lombardia, utilizzato ogni giorno da circa il 30% dei “pendolari” italiani, e gli studi avviati per la crescita del bacino di utenza potenziale.

A Sindaci e Assessori sono stati illustrati i dati sull’offerta ferroviaria – complessiva e da/per Milano – sull’utilizzo e sulle performance del servizio nelle città capoluogo, da cui arrivano e partono in treno ogni giorno complessivamente 220mila passeggeri. Dei circa 800mila viaggiatori quotidiani di Trenord, 550mila gravitano su Milano.

Nel successivo momento di confronto si è ragionato sull’aspetto infrastrutturale – ferroviario e degli ambienti limitrofi alle stazioni, come ambito fondamentale per la crescita dell’uso del mezzo pubblico, elaborando progetti che vadano incontro alle richieste dei territori, da finanziare anche con risorse europee. Si è parlato del tema dei collegamenti con Milano ma anche fra città capoluogo, connessione utile per incentivare l’uso del mezzo pubblico. Dai sindaci è emersa poi la richiesta di una maggiore qualità del servizio, per quanto concerne puntualità e l’individuazione di soluzioni per rendere più veloci alcuni collegamenti; altri temi trattati sono stati l’organizzazione dei flussi di frequentazione tra fasce di punta, ad alta domanda, e di morbida, con una fruizione più contenuta e l’offerta di mobilità nelle città non capoluogo.

Obiettivo comune condiviso al termine dell’incontro è stato quello di individuare nuove modalità per incoraggiare la scelta del sistema di mobilità pubblica. Il tavolo ha espresso l’auspicio di riunirsi periodicamente per valutare esigenze e prospettive del servizio ferroviario.

