Primo appuntamento – sabato 13 dicembre (ore 20.30) – con I Concerti della Stauffer, la rassegna curata dall’Accademia cremonese. Sul podio dello Stauffer String Ensemble, Roman Simovic, impegnato anche nel ruolo di violino solista in questa performance che dà inizio al progetto dove Maestri e Allievi condividono la scena musicale e l’esperienza interpretativa.

Bach, Čajkovskij, Piazzolla: un impaginato che mette a dura prova gli interpreti; un programma che non traccia una linea retta, ma disegna, piuttosto, un arco di tempo, di prassi esecutiva, di letteratura musicale, di respiro; tre secoli che conducono dalla gestualità asciutta e definita del barocco alle morbidezze liriche del romanticismo, fino alle notazioni percussive sulle casse armoniche e agli sfregamenti sui ponticelli degli archi, necessari a ricreare i timbri e le atmosfere del tango, o di quel “pensiero triste che si balla”.

Tutto questo si ascolterà sabato 13 dicembre all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino, dove lo Stauffer String Ensemble, diretto da Roman Simovic, presenterà questa preziosa trama ideativa attraverso il Concerto brandeburghese n. 3 BWV 1048 di Johann Sebastian Bach, la Serenata per archi op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e infine Las Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla.

Il concerto del 13 dicembre rappresenta l’apice di un percorso intenso, scandito da giorni di lezioni del Corso di Concertmaster, letture, prove di sezione e prove d’insieme, che i ventidue musicisti dello Stauffer String Ensemble – suddivisi in dodici violini, tra cui tre Concertmaster alternati al primo leggìo, quattro viole, quattro violoncelli e due contrabbassi – hanno compiuto sotto la guida del loro Maestro e Direttore Roman Simovic, straordinario violinista e Primo Violino della London Symphony Orchestra, per approdare infine alla condivisione della scena quale naturale esito di un cammino artistico e umano vissuto insieme.

La serata, dunque, si apre con il Concerto brandeburghese n. 3 di Bach, che definiremmo appartenente ai “concerti di gruppo” dei Sei Brandeburghesi, lontani dal modello del concerto grosso. Il Terzo Concerto presenta una scrittura intensa e contrappuntistica, caratterizzata da equilibrio tra le parti e da un flusso musicale continuo. L’opera, tra le più travolgenti della serie, alterna nel primo movimento contrasti retorici tra Tutti e Soli, un Adagio dalla struttura aperta, per poi culminare in un Finale contrappuntistico.

Čajkovskij compose la Serenata per archi nel 1880 come omaggio al classicismo viennese, non in chiave imitativa, ma attraverso un linguaggio chiaro, luminoso e misurato. Pur appartenendo a un genere ormai in declino, l’opera riflette la sua profonda ammirazione per Mozart, filtrata da una sensibilità moderna, e conobbe fin da subito un notevole successo. Opera di grande grazia melodica e facilità di scrittura, la Serenata alterna momenti di lirismo venati di melanconia, a caratteri di grande brillantezza ritmica e sonora.

Las Cuatro Estaciones Porteñas segnano uno dei momenti più intensi della produzione di Astor Piazzolla: quattro tanghi che evocano una Buenos Aires intima e nostalgica, sospesa tra malinconie liriche e improvvise accensioni ritmiche. Composte tra il 1965 e il 1970 per il quintetto del compositore argentino, furono poi trasformate da Leonid Desyatnikov in una brillante versione per violino solista e orchestra d’archi, arricchita da citazioni vivaldiane ed effetti timbrici che ricreano l’universo sonoro dell’autore. Ne emerge un raffinato mosaico di echi tangueri, dissonanze e rimandi colti, culminante nella sorpresa del Canone di Pachelbel che chiude la pagina.

ROMAN SIMOVIC

Primo Violino della London Symphony Orchestra, figura di spicco nel panorama violinistico internazionale, Roman Simovic è tra gli esempi più virtuosi di quell’equilibrio tra rigore musicale e libertà creativa del solista, controllo intellettuale ma anche grande respiro emotivo, intensità espressiva e chiarezza strutturale che un concertmaster deve possedere nell’alveo di un’orchestra.

Erede della grande scuola violinistica russa, Simovic ha collaborato – in qualità di solista – con le orchestre e i direttori più celebri della scena mondiale offrendo interpretazioni che coniugano brillantezza virtuosistica e una profonda consapevolezza del linguaggio orchestrale. Intensa anche la sua attività cameristica, sia come membro fondatore del Quartetto Rubikon, sia come ospite di festival di rilievo internazionale. Il continuo impegno didattico è capace di tradurre la propria esperienza in una prospettiva di grande respiro, confermando quell’idea di musicista totale a cui Simovic si ispira.

