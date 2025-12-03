Giovedì 4 dicembre alle ore 17.30, nell’Aula Magna Maffezzoni del Polo di Cremona del Politecnico di Milano, si terrà la Cerimonia di conferimento dei Percorsi di Eccellenza, del Premio di laurea “Federico Minelli” e delle borse di studio dedicate agli studenti delle Lauree Magistrali in Music and Acoustic Engineering e in Agricultural Engineering.

Un appuntamento ormai atteso dal territorio, che evidenzia ancora una volta quanto sia forte il legame tra il Polo universitario cremonese e le istituzioni locali, il mondo produttivo, gli studenti e le loro famiglie. Le borse di studio e i premi assegnati ogni anno nascono infatti dalla collaborazione stabile e concreta tra enti pubblici, aziende, fondazioni e la comunità che gravita attorno al Campus, con l’obiettivo condiviso di valorizzare il merito e offrire ai giovani opportunità di crescita reali.

Ad aprire la cerimonia sarà il Prorettore Gianni Ferretti, seguito dai saluti del Sindaco di Cremona Andrea Virgilio e di Gerardo Paloschi, vice presidente Associazione Cremonese Studi Universitari (Acsu) e dirigente di Finarvedi.

Interverranno Andrea Guarneri, Consigliere di Fondazione LGH; ed Enrico Mainardi, Amministratore Delegato di Keropetrol, che illustrerà il progetto sostenuto da Fondazione Next Generation 3C Ets.

Introdurrà la consegna delle comunicazioni di assegnazione dei Percorsi di Eccellenza il Prof. Filippo Renga, coordinatore di questa iniziativa che giunge oggi alla diciottesima edizione.

Gli assegnatari di questo premio, oltre a ricevere una borsa di studio del valore complessivo di 5.000 euro, potranno usufruire di ulteriori opportunità: prima fra tutte la possibilità di svolgere ogni estate un tirocinio in azienda. E proprio le attività extracurriculari sono il valore aggiunto di questa iniziativa, come potrà testimoniare Alessandro Bini assegnatario dell’a.a.2023/24, attualmente iscritto al terzo anno di Ingegneria Gestionale, che condividerà la sua esperienza e offrirà il proprio supporto ai nuovi assegnatari in modo che sappiano riconoscere e sfruttare tutte le opportunità di questo percorso di formazione avanzata per migliorare le proprie competenze e arricchire il proprio curriculum formativo.

Nelle precedenti 17 edizioni sono stati attivati un totale di 157 tirocini estivi, traguardo raggiunto grazie al supporto di 85 aziende, in alcuni casi diventate finanziatrici dei Percorsi, che ne hanno condiviso gli obiettivi e hanno scelto di ospitare gli assegnatari nel periodo estivo per attivare una proficua collaborazione che per alcuni di loro è proseguita anche dopo la laurea.

Oggi molti dei precedenti assegnatari dei Percorsi di Eccellenza ricoprono posizioni di rilievo sia in importanti aziende italiane sia in significative realtà straniere.

Il Prof. Alberto Bernardini introdurrà la parte della Cerimonia dedicata alle lauree magistrali e consegnerà una borsa di studio da 2.000 euro dedicata agli immatricolati alle Lauree Magistrali in Agricultural Engineering e in Music and Acoustic Engineering.

Uno dei momenti più sentiti sarà la consegna del Premio di Laurea “Federico Minelli”, dedicato allo studente del Politecnico prematuramente scomparso e che porterà un beneficio di 1.500 euro ad un brillante laureato del Campus cremonese.

L’assegnataria di quest’anno, Giulia Bertozzi, porterà la sua testimonianza attraverso un video intervento perché sta attualmente svolgendo un semestre Erasmus in Francia.

Seguiranno gli interventi dei genitori di Federico, Nicoletta Tortorelli e Giovanni Minelli, e del borsista dello scorso anno, Gabriele Molinari, che è voluto essere presente per raccontare quanto sia stato utile questo premio per portare avanti il suo percorso di studi magistrale.

La cerimonia si concluderà con i ringraziamenti del Prorettore Ferretti e con un aperitivo per concludere con un momento conviviale una serata ricca di testimonianze ed emozioni.

© Riproduzione riservata