Momenti di paura nella tarda mattinata di mercoledì a Cappella Cantone, dove un camion ha tamponato una vettura. Erano circa le 11 della mattina quando l’auto, che usciva da una stradina laterale, si è immessa sulla Sp 84. Il conducente non ha notato il camion, un Iveco, condotto da un 54enne, che sopraggiungeva, procedendo in direzione di Cappella Cantone.

Il camionista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. La vettura, una Opel, condotta da un 79enne di Milano, è fortunatamente rimasta in carreggiata dopo lo scontro.

A restare feriti i due passeggeri, una 64enne e un 70enne, entrambi residenti nel Milanese, che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Cremona dai soccorritori del 118, arrivati tempestivamente. Dei rilievi si sono invece occupati i Carabinieri di Soresina. lb

