Spettacolo

"Un Natale Criollo": concerto
il 13 dicembre a Sant'Agostino

Il concerto "Un Natale Criollo" presenta le opere di Ariel Ramírez, unendo spiritualità e folklore argentino. Ingresso libero per tutti gli amanti della musica.

Coro ed Ensemble Voz Latina

Sabato 13 dicembre (ore 20), la Chiesa di Sant’Agostino di Cremona, ospiterà il concerto Un Natale Criollo – Misa Criolla & Navidad Nuestra di Ariel Ramírez. Protagonista della serata sarà il Coro & Ensemble Voz Latina diretto da Maximiliano Bañós. Il concerto (a ingresso gratuito) è il regalo di Santa Lucia che la Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona fa alla città.

La Misa Criolla e Navidad Nuestra sono due opere musicali composte dall’argentino Ariel Ramírez. La Misa Criolla” scritta nel 1963 con testo in spagnolo di Félix Luna, è una messa ispirata ai ritmi tradizionali argentini, come vidala, carnavalito e chacarera, che trasmettono una dimensione maestosa attraverso la musica folkloristica del paese. Comprende cinque parti musicali.

Navidad Nuestra è l’opera che figura come lato B del disco originario con la Misa Criolla. Questa composizione racconta musicalmente la nascita di Gesù con riferimenti dall’annunciazione fino alla fuga in Egitto. Utilizza danze tradizionali argentine come il chamamé e la huella, associando elementi tipici come l’accordéon e ritmi festosi a narrazioni bibliche.

Queste opere sono celebri per il loro connubio di spiritualità cristiana e folklore e sono state registrate e interpretate da vari cori e ensemble, mantenendo vivo il patrimonio culturale musicale dell’Argentina in un contesto religioso e festivo. La serata coincide anche con l’ultimo appuntamento annuale dell’Associazione Latinoamericana di Cremona (Alac), sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Ma si tratta anche del momento conclusivo della rassegna Dal Vecchio al nuovo Mondo, avviata a inizio novembre.

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona è un’organizzazione non profit che ha come scopo quello di prendersi cura della propria comunità territoriale e che si impegna a farsi promotrice di progetti e di raccogliere donazioni per migliorarne la qualità della vita.

È nata il 22 marzo 2001 e fa parte del progetto di Fondazione Cariplo delle Fondazioni di Comunità. Nasce come mezzo di valorizzazione della cultura del dono e di diffusione della filantropia a livello locale, grazie alla capacità di attrarre risorse, sotto forma di donazioni e altre liberalità, per investirle in progetti locali di carattere sociale. Tale decisione è coerente con la nostra volontà di dedicare i nostri sforzi a quelli che la normativa individua come soggetti svantaggiati. Tutta la cittadinanza è invitata al concerto.

