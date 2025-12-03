Sabato 13 dicembre (ore 20), la Chiesa di Sant’Agostino di Cremona, ospiterà il concerto Un Natale Criollo – Misa Criolla & Navidad Nuestra di Ariel Ramírez. Protagonista della serata sarà il Coro & Ensemble Voz Latina diretto da Maximiliano Bañós. Il concerto (a ingresso gratuito) è il regalo di Santa Lucia che la Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona fa alla città.

La Misa Criolla e Navidad Nuestra sono due opere musicali composte dall’argentino Ariel Ramírez. La Misa Criolla” scritta nel 1963 con testo in spagnolo di Félix Luna, è una messa ispirata ai ritmi tradizionali argentini, come vidala, carnavalito e chacarera, che trasmettono una dimensione maestosa attraverso la musica folkloristica del paese. Comprende cinque parti musicali.

Navidad Nuestra è l’opera che figura come lato B del disco originario con la Misa Criolla. Questa composizione racconta musicalmente la nascita di Gesù con riferimenti dall’annunciazione fino alla fuga in Egitto. Utilizza danze tradizionali argentine come il chamamé e la huella, associando elementi tipici come l’accordéon e ritmi festosi a narrazioni bibliche.

Queste opere sono celebri per il loro connubio di spiritualità cristiana e folklore e sono state registrate e interpretate da vari cori e ensemble, mantenendo vivo il patrimonio culturale musicale dell’Argentina in un contesto religioso e festivo. La serata coincide anche con l’ultimo appuntamento annuale dell’Associazione Latinoamericana di Cremona (Alac), sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Ma si tratta anche del momento conclusivo della rassegna Dal Vecchio al nuovo Mondo, avviata a inizio novembre.

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona è un’organizzazione non profit che ha come scopo quello di prendersi cura della propria comunità territoriale e che si impegna a farsi promotrice di progetti e di raccogliere donazioni per migliorarne la qualità della vita.

È nata il 22 marzo 2001 e fa parte del progetto di Fondazione Cariplo delle Fondazioni di Comunità. Nasce come mezzo di valorizzazione della cultura del dono e di diffusione della filantropia a livello locale, grazie alla capacità di attrarre risorse, sotto forma di donazioni e altre liberalità, per investirle in progetti locali di carattere sociale. Tale decisione è coerente con la nostra volontà di dedicare i nostri sforzi a quelli che la normativa individua come soggetti svantaggiati. Tutta la cittadinanza è invitata al concerto.

