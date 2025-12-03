Un pianoforte Anelli donato al Politecnico di Cremona grazie allo studio Perrone e studio Mari. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto iniziato nel 2018 proprio dal Museo diffuso Anelli, che ha nella città del Torrazzo la sua sede.

Nella biblioteca universitaria si è quindi tenuto un momento istituzionale, dove prima hanno parlato l’ingegnere Marco Mari, il professore Fabio Perrone e il prorettore Gianni Ferretti per poi lasciare spazio ad un vero e proprio concerto. Protagonisti i pianisti Giovanni Pierotti, Emanuela Fiumara e Linda Pierotti accompagnati dal violino di Stefan Stancic.

Fabio Perrone, titolare dello studio omonimo: “Attualmente ci sono nove pianoforti Anelli conservati in diverse istituzioni della città, tra prefettura, biblioteca statale, musicologia, cattolica, teatro Ponchielli, teatro Filo e guardia di finanza. Questa donazione si inserisce proprio nell’ambito di questo progetto diffuso.

Lo strumento è stato restaurato nel 2025 a cura della Tamagni Pianoforti. E’ un pianoforte del 1926, ancora in ottima efficienza sonora, che è stato donato al Politecnico di Cremona per attività interne legate al corso di laurea in ingegneria acustica e per dare la possibilità ai ragazzi che studiano nel Politecnico di potersi trovare e suonare, quindi utilizzare lo strumento per attività concertistiche.

Lo strumento è stato donato dallo studio Mari e dallo studio Perrone con la collaborazione del Conservatorio Monteverdi e rientra in un’attività molto pratica di vicinanza alle istituzioni universitarie per promuovere elementi culturali che possano affiancarsi a quelli già esistenti”.

