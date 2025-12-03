Sostegno agli investimenti attraverso il ‘Credito di imposta’, agevolazioni per le imprese con misure ad hoc attualmente allo studio, semplificazioni che riguardano lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Si muove su queste coordinate l’impegno di Regione Lombardia per dare piena attuazione alla Zona Logistica Semplificata (ZLS) dei Porti fluviali di Mantova e Cremona, lo strumento pensato per supportare i sistemi economici dei due territori.

Oggi l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha presieduto a Mantova il Comitato di Indirizzo – l’organismo di governance della ZLS – spingendo sulla concretizzazione di alcuni punti nodali, a cominciare dal tema della semplificazione amministrativa. Il Comitato ha infatti approvato le prime indicazioni operative per i SUAP del territorio della Zona Logistica Semplificata. L’obiettivo, come previsto dalla norma nazionale, è arrivare a una velocizzazione delle tempistiche necessarie per ottenere autorizzazioni e permessi.

Nello specifico, si punta a diminuire di un terzo i tempi per valutazioni e autorizzazioni comprese le questioni che riguardano i demani portuali.

Si punta invece a dimezzare le tempistiche relative alle procedure per la Conferenza di Servizi Semplificata e all’adozione di eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta per i quali è richiesta l’acquisizione di pareri o altri atti di competenza di più amministrazioni. Altresì le Province di Cremona e Mantova vengono individuate dalla Regione come Autorità Uniche per il rilascio dei provvedimenti.

Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti, l’assessore Guidesi ha ricordato il lavoro politico-istituzionale attuato negli ultimi mesi, insieme agli enti locali e ai rappresentanti del territorio, per mettere al centro dell’agenda politica il tema del Credito d’imposta, già inserito nel testo della Manovra Finanziaria, proprio in questi giorni oggetto di discussione parlamentare: sulle Zone Logistiche Semplificate è prevista una copertura finanziaria sul Credito d’imposta da 100 milioni di euro annui per i prossimi tre anni, garantendo così la continuità necessaria, come richiesto dalla Regione e dai territori, affinchè le imprese possano predisporre una pianificazione pluriennale con maggiori certezze.

Sono allo studio, inoltre, misure specifiche della Regione per accompagnare gli investimenti finalizzati al miglioramento delle infrastrutture intermodali connesse alle esigenze del trasporto merci e di una maggiore sostenibilità, o azioni che riguardano l’ampliamento o la riqualificazione di siti produttivi per favorire nuovi insediamenti.

Guidesi nel pomeriggio ha tenuto un punto stampa nella sede dell’Utr di Mantova (Ufficio territoriale regionale) per tracciare un primo bilancio dell’iniziativa: “All’interno del Comitato di Indirizzo c’è sinergia e condivisione. Sono convinto che dal prossimo gennaio ci sarà completezza di strumenti, azioni e riferimenti chiari per utilizzare tutto il potenziale della Zona Logistica Semplificata. La Regione farà da supporto e coordinamento ma spetta al territorio, ora che ci sono le condizioni, rendere attrattiva e viva la Zona Logistica Semplificata. Sono convinto che se continuerà questo lavoro di squadra e sinergia potremo attrarre nuovi investimenti e dare maggiore competitività alle imprese già operanti sul territorio”.

La ZLS, istituita della Presidenza del Consiglio dei Ministri su impulso della Regione e dei territori coinvolti, riguarda i Comuni che gravitano attorno ai porti fluviali mantovano e cremonese. Per la Provincia di Mantova: Borgo Mantovano, Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, Ostiglia, Rodigo, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello, Viadana. Per la Provincia di Cremona: Casalmaggiore, Casteldidone, Cremona, Piadena Drizzona, Pizzighettone, Rivarolo del Re, San Giovanni in Croce, Sesto ed Uniti, Spinadesco.

Per le informazioni relative alla ZLS è possibile consultare il sito internet specifico istituito dalla Regione: www.zls.regione.lombardia.it.

