4 Dic 2025 Baby gang, Ats valuta tre progetti
per la prevenzione nel territorio
4 Dic 2025 Morte di Elisa: riconosciuta nel
civile la responsabilità di Rfi
4 Dic 2025 I teatri di Brescia aprono le
porte a "I Gioielli sotto casa"
4 Dic 2025 I comitati pendolari: "Si torni
ai tavoli di confronto regionali"
3 Dic 2025 Eduscopio 2025, al Ghisleri
il punteggio più alto in provincia
Cronaca

L'Agenzia per la tutela della salute della Val Padana ha ricevuto tre proposte per prevenire il disagio minorile e contrastare la diffusione delle baby gang, due nel Cremonese e una nel Mantovano.
Saranno valutate da una commissione, disposizione 225mila euro per interventi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti ai ragazzi più a rischio.

Progetti per la prevenzione sociale nei territori dove è più forte la presenza di baby gang, con particolare attenzione ai minori coinvolti sia come autori sia come vittime: questo lo scopo della manifestazione di interesse pubblicata da Ats Val Padana per raccogliere progetti sul tema, e che ha visto tre risposte, di cui due nel Cremonese e una nel Mantovano.

Un’iniziativa che nasce dall’incremento, negli ultimi mesi, di fenomeni di delinquenza minorile, legati al movimento cosiddetto dei “maranza”, e alla formazione sempre più frequente di baby gang, che colpiscono con aggressioni, rapine ed episodi di disturbo alla quiete pubblica. L’aggressione in zona piazza Filodrammatici, in pieno centro a Cremona, è solo l’ultima di una lunga lista.

E sebbene l’attività repressiva si stia rivelando efficace, grazie al grande impegno della Prefettura e delle Forze dell’ordine, è necessario puntare soprattutto su un’azione preventiva.

Tra i progetti pervenuti, nel Cremonese c’è la proposta che vede come ente capofila il Comune di Cremona, denominata Limes: percorsi di prevenzione della criminalità minorile nell’ambito di Cremona. La seconda riguarda invece il Comune di Crema e si intitola Cambia la tua Rotta. A queste se ne aggiunge una del territorio mantovano, ente capofila Alce Nero Scs, dal titolo Git: Generazione in trasformazione.

Le proposte saranno poi valutate da un’apposita commissione, nominata dalla stessa Ats. Una volta valutati i progetti verrà pubblicata una graduatoria finale.

I fondi a disposizione per finanziare gli interventi, tra Cremonese e mantovano, sono pari a 225mila euro. Gli scopi dell’Agenzia territoriale sono molteplici. A partire dalla prevenzione dell’illegalità, anche cercando di evitare fenomeni emulativi. Si vuole, insomma, rafforzare nei minori la percezione dei valori e dei rischi.

Laura Bosio

