Contributi a bande musicali
Critiche al sistema "a sportello"
Sono 37 i soggetti finanziati dall'ultimo bando regionale, dei quali uno soltanto in provincia di Cremona, il Coordinamento delle bande musicali, mentre 202 realtà sono rimaste escluse pur avendo presentato domanda. Il Consigliere regionale Dem Piloni: “Il meccanismo che avevamo chiesto di modificare non ha premiato la qualità dei progetti, ma la velocità di presentazione della domanda. Questo ha prodotto effetti distorti e penalizzato molte realtà meritevoli”.
“La pubblicazione della graduatoria del bando regionale a sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk conferma ciò che sosteniamo da tempo: queste realtà hanno un bisogno enorme di essere sostenute e la grande partecipazione lo dimostra chiaramente”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni, a seguito della delibera che contiene gli esiti della graduatoria della prima parte del bando, la cosiddetta linea A, le cui risorse, che ammontano a 400mila euro, si sono esaurite in soli venti minuti dall’apertura e sarebbero destinate al sostegno di attività culturali come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi, iniziative di valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, oltre che all’acquisto di divise, partiture e abiti funzionali.
“Ancora una volta – sottolinea Piloni – il meccanismo a sportello che, come gruppo PD, avevamo chiesto di modificare, non ha premiato la qualità dei progetti, ma la velocità di presentazione della domanda. Questo ha prodotto effetti distorti e penalizzato molte realtà meritevoli”.
In totale, sono solo 37 i soggetti finanziati – dei quali uno soltanto in provincia di Cremona – mentre ben 202 realtà sono rimaste escluse pur avendo presentato domanda.
“È un dato che parla da sé – prosegue Piloni – e che rende evidente la necessità di un impegno maggiore da parte della Regione. Oggi le risorse verranno trasferite ad ANCI Lombardia per la liquidazione dei contributi, ma è chiaro che non basta. In occasione del bilancio chiederemo con forza di incrementare i fondi, affinché si possa scorrere la graduatoria e dare risposta anche a chi è rimasto fuori”.
Particolare attenzione merita il territorio cremonese: “Nella provincia di Cremona – osserva Piloni – è stata finanziata una sola realtà, il Coordinamento delle bande musicali di Cremona, che ha ottenuto un contributo di 5.500 euro. Mi congratulo con loro per il risultato e per l’importante lavoro che svolgono e per il ruolo di rete che garantiscono sul territorio. Dispiace constatare che molte altre bande e realtà corali, anche di grande valore e con un forte radicamento locale, siano rimaste penalizzate anche a causa del sistema ‘a sportello’. È fondamentale conoscere la distribuzione territoriale sia degli ammessi che degli esclusi, per capire dove il sistema ha funzionato e dove invece ha generato ulteriori disparità”.
“Le bande musicali, i cori e i gruppi folk – conclude il consigliere dem – sono un patrimonio culturale e sociale prezioso per le nostre comunità. La Regione ha il dovere di sostenerle non solo con bandi spot, ma con risorse adeguate, criteri equi e procedure che garantiscano davvero pari opportunità a tutti”.