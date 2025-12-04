La notizia è arrivata soltanto un giorno prima ed è stata una doccia fredda per i genitori dei bambini del territorio di Cremona Est. La dottoressa Filomena Siepe, pediatra di libera scelta convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, è andata in pensione.

“Il disappunto di noi genitori- spiega una mamma residente a Sospiro – nasce soprattutto dal fatto che non abbiamo ricevuto un preavviso per questa cessazione di servizio e quindi ci siamo ritrovati in poco tempo e anche casualmente, mi verrebbe da dire, a dover trovare un nuovo medico per i nostri bambini, considerando che ci troviamo proprio nel periodo clou delle influenze e quindi tra chiamate, mail, corse per fare questo cambio, è stato un bel disagio per noi, tenendo anche conto che gli assistiti dalla nostra dottoressa erano per lo più stranieri”.

L’unico pediatra disponibile, la dottoressa Elena Gennari esercita ad Ostiano, per i genitori di molti degli assistiti significa fare anche più di 30 chilometri per far visitare il proprio bambino.

“La mia preoccupazione – sottolinea un’altra mamma – riguarda tutte le famiglie che per motivi diversi come il maltempo durante la stagione invernale, le abitazioni dislocate nelle varie cascine in punti isolati, la mancanza di un mezzo di trasporto privato o la mancanza di un servizio di trasporto dedicato, hanno difficoltà a recarsi a 19 chilometri dalla propria abitazione e in orari non compatibili con l’attività lavorativa. Il pediatra inoltre non ha un obbligo di visita domiciliare salvo in casi particolari, le famiglie saranno quindi costrette a scegliere delle soluzioni alternative”.

C’è preoccupazione, ma tutti si augurano una soluzione positiva il prima possibile.

“Da mamma e da cittadina – conclude il genitore – auspico che questa sia una fase di transizione e che presto si possa tornare a dare continuità al servizio del pediatra qui a Sospiro, un servizio fondamentale per le tante famiglie della comunità, ma anche per tante famiglie del circondario che storicamente hanno sempre avuto come presidio e punto di cura per i propri figli il pediatra a Sospiro”.

Eleonora Busi

