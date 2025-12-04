Oltre 4.500 persone hanno partecipato alla prima parte del Festival dei Diritti, conclusasi pochi giorni fa nelle province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia (la seconda si terrà nel marzo 2026). La rassegna che da 19 anni affronta il tema dei diritti per approfondire e diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione ha scelto Umanità plurale come titolo e filo conduttore dell’edizione odierna.

Questa prima parte di Festival – composto da 42 appuntamenti complessivi nelle quattro province – è stato organizzato da una rete di ben 141 enti e partner, in massima parte organizzazioni di volontariato, con il supporto di CSV Lombardia Sud ETS – Centro di Servizio per il Volontariato.

A Cremona si sono tenuti 10 appuntamenti organizzati da 37 realtà con un pubblico di 1.110 persone

“Questa edizione del Festival dei Diritti – commenta Francesco Monterosso, coordinatore dell’area cultura di CSV Lombardia Sud ETS – è stata un’ulteriore occasione di collaborazione e impegno per tutte le organizzazioni di volontariato coinvolte in una manifestazione indirizzata alla cultura dei diritti e della solidarietà.

I temi trattati sono importanti, e hanno permesso di mettere a fuoco la questione della dignità della vita umana sotto diversi aspetti. Siamo ripartiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo provando, in molti appuntamenti del calendario del Festival, ad attualizzare i contenuti del documento, facendolo quindi diventare prassi, e mettendo in luce situazione in cui i diritti non sono tutelati e garantiti, sia a livello globale che locale. Molte sono state le iniziative e grande la partecipazione: tanti cittadini hanno scelto di partecipare, assistere e condividere un’esperienza che si configura sempre più come un laboratorio aperto alle città. Un laboratorio in cui impegno civile, arte e volontariato si intrecciano per dare concretezza ai valori”.

L’edizione 2025-2026 intende riaffermare il valore universale della dignità umana, in un tempo in cui i diritti fondamentali, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, richiedono di essere continuamente riscoperti e vissuti nella quotidianità. “Umanità Plurale” diventa così un invito a riconoscere e valorizzare la diversità come ricchezza, a costruire comunità inclusive e solidali, a promuovere la pace e la giustizia sociale, in linea anche con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

“Crediamo sia importante usare linguaggi performativi per trattare e approfondire argomenti come questi – conclude Monterosso – perché l’arte, la musica, la fotografia, il teatro, ci aiutano a esprimere ciò che talvolta le parole da sole non possono raccontare, o che i fatti di cronaca non permettono di approfondire. La creatività accompagna situazioni di fatica e conflitto, ma dà anche forza alla speranza e alla fiducia, aiutandoci nella costruzione di un mondo più giusto e più umano”.

