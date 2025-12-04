Ultime News

4 Dic 2025 Servizi alla disabilità adulta,
nasce C.Re.Di Cremona
4 Dic 2025 "Dipingere la terra": in
mostra gli artisti dell'Adafa
4 Dic 2025 Festival dei Diritti 2025-2026:
pubblico da 4.500 persone
4 Dic 2025 Santa Barbara, messa dei
Vigili del Fuoco a Borgo Loreto
4 Dic 2025 Contributi a bande musicali
Critiche al sistema "a sportello"
Cronaca

Servizi alla disabilità adulta,
nasce C.Re.Di Cremona

Il servizio di Silvia Galli

Diciannove realtà della provincia di Cremona hanno firmato l’accordo costitutivo di C.Re.Di Cremona – Coordinamento Rete Disabilità Cremona, dando vita a un nuovo tavolo provinciale che riunisce gli enti privati gestori dei servizi rivolti alla disabilità adulta. Con questa firma prende forma una rete stabile di confronto e cooperazione, nata con l’obiettivo di rafforzare la qualità dei servizi e rispondere in modo più efficace ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La rete è il risultato di un percorso avviato nel 2023 da Confcooperative Federsolidarietà Cremona, che ha progressivamente coinvolto i servizi SFA, CSE, CDD, CAH, CSS e, successivamente, anche le Rsa. Fondamentale è stato il confronto con le esperienze già consolidate nelle province di Mantova e Brescia, che ha contribuito a definire una missione comune e un metodo di lavoro condiviso. Il coordinamento riunisce oggi organizzazioni di diversa natura giuridica, rappresentative dell’intera filiera dei servizi alla disabilità presenti nel territorio provinciale.

L’obiettivo di C.Re.Di è costruire un sistema territoriale più coeso e proattivo, valorizzando le competenze e le esperienze maturate nei servizi e sostenendo la persona con disabilità nel proprio progetto di vita. Identità, autonomia e qualità della presa in carico diventano così i riferimenti centrali di un’azione che punta a favorire sinergie tra gli enti, rendere più efficaci gli interventi e rafforzare la sostenibilità delle risposte socio-assistenziali.

I valori fondanti della rete sono condivisione, voce comune e innovazione. Attraverso un approccio unitario alle sfide del territorio, C.Re.Di intende migliorare il dialogo con le istituzioni pubbliche, sostenere percorsi formativi condivisi, promuovere iniziative culturali sui temi della disabilità e rendere più visibili i risultati ottenuti dal sistema dei servizi. Tra le priorità individuate vi sono lo scambio di buone prassi, lo sviluppo di progettualità comuni, la creazione di percorsi formativi trasversali e il confronto strutturato con gli enti pubblici su criteri, regole e programmazioni.

Il gruppo di lavoro è composto da almeno un rappresentante per ciascuna delle diciannove organizzazioni aderenti e opera senza una forma giuridica formale, mantenendo però una forte identità condivisa. Il coordinamento dei lavori è affidato a Silvia Biazzi, presidente di Lae Società Cooperativa Sociale Onlus, e ad Andrea Venturini, direttore di Fondazione Alba Anffas Crema Onlus, che svolgono funzioni di facilitazione e accompagnamento della rete.

“Questo accordo rappresenta un passo importante per il nostro territorio”, sottolinea Silvia Biazzi. “Mettere insieme competenze, visioni e professionalità ci permette di essere più forti e più efficaci nel sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie. La rete è uno spazio di corresponsabilità e crescita reciproca. Ciò che da soli è difficile, insieme diventa possibile: dalla formazione condivisa alla progettazione, fino al dialogo con le istituzioni. C.Re.Di è un investimento sul futuro dei servizi”.

Sulla stessa linea Andrea Venturini, che ricorda come “oggi più che mai, per chi lavora con le fragilità, diventa necessario valorizzare le conoscenze, le esperienze e le risorse mettendole in condivisione. Le sfide che ci attendono riguardano tutti gli aspetti della progettazione sociale: quella economica, quella culturale, quella della sostenibilità, e questa complessità non può essere affrontata da solisti. C.Re.Di Cremona vuole essere un luogo capace di raccogliere in un’esperienza corale la voce e la presenza dei protagonisti del territorio sulle tematiche legate alla disabilità”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...