4 Dic 2025 Sostanze dopanti, perquisizioni
dei Nas anche nel cremonese
4 Dic 2025 Famiglie senza pediatra a Sospiro
"Dobbiamo andare fino a Ostiano"
4 Dic 2025 Yuki Serino, serata di musica
al femminile in auditorium
4 Dic 2025 Baby gang, Ats valuta tre progetti
per la prevenzione nel territorio
4 Dic 2025 Morte di Elisa: riconosciuta nel
civile la responsabilità di Rfi
Sostanze dopanti, perquisizioni
dei Nas anche nel cremonese

Foto d'archivio (dalla pagina Facebook Carabinieri)
Questa mattina 4 dicembre i Carabinieri del N.A.S. di Torino e Genova hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.
I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti. Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

