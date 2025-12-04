È stato un successo il concerto andato in scena ieri sera all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino di Cremona: protagonista la giovanissima Yuki Serino, con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo.

La serata, che rientrava nel programma dello STRADIVARIfestival, ha visto il ritorno in città della violinista diciannovenne, che lo scorso anno aveva vinto la prima edizione del Concorso di violino Città di Cremona.

Ad accompagnarla, in questa occasione, l’Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella de Angelis, per un progetto musicale ispirato all’agenda 2030 dell’ONU, che si prefigge di “adottare e rafforzare politiche concrete per la promozione dell’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne”.

L’esibizione, dal titolo “Compositori e compositrici a confronto”, ha spaziato attraverso varie epoche e stili, passando da Mozart a compositrici che raramente si ascoltano nelle sale da concerto, come Laura Sirmen e Costance Warren.

© Riproduzione riservata