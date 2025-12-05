Ieri si sono svolti a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, gli Stati Generali dei Centri di Promozione della Legalità (Cpl) della Lombardia, un appuntamento ormai centrale per fare il punto sul lavoro dei Cpl attivi sul territorio regionale.

Alla manifestazione ha partecipato anche la provincia di Cremona, presente con una delegazione guidata dalla scuola capofila del Cpl, l’IIS “J. Torriani”, affiancata da alcuni degli istituti partner: l’IIS “Stanga”, l’IC Cremona 2 e l’IC di Vescovato. La rappresentanza è stata guidata dalla dirigente scolastica del Torriani, Simona Piperno, insieme ai referenti del Cpl provinciale, i professori Paola Gaudenzi e Paolo Villa. Gli studenti degli altri istituti sono stati accompagnati dai rispettivi docenti: Alessandra Fiori e Silvia Cibolini per lmIC Cremona2, Grazia Di Primio per l’IIS Stanga, Manila Galli e Piera Federico dell’Ic Ugo Foscolo di Vescovato.

Durante l’evento, la delegazione cremonese ha presentato un lavoro di sintesi dell’attività di monitoraggio dei fondi Pnrr, documentando le modalità con cui i diversi istituti hanno affrontato una delle principali linee progettuali del triennio 2022–2025. Tale percorso si affianca al secondo grande filone del Cpl: il monitoraggio del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le scuole della rete, nel corso degli ultimi tre anni, sono state coinvolte in un ampio programma di formazione per docenti, iniziative di peer education guidate dagli studenti e numerose attività di sensibilizzazione sui temi della legalità. Tra i momenti più significativi del percorso formativo si ricordano i “Cento passi verso il 21 marzo”, che culminano nel corteo provinciale contro tutte le mafie, e la Settimana della Legalità in occasione del 23 maggio, anniversario dell’attentato in cui fu ucciso il giudice Giovanni Falcone.

La cerimonia ha offerto un’importante occasione di valorizzazione del lavoro svolto dagli studenti, che hanno ricevuto numerosi complimenti dalle autorità presenti. Tra queste, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta, e l’assessore alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa.

L’evento è stato anche il momento ufficiale di presentazione dei nuovi “Quaderni del Cpl”, realizzati grazie alla collaborazione delle scuole della rete e dedicati alla diffusione di buone pratiche, testimonianze e materiali didattici utili a promuovere la cultura della legalità nelle comunità scolastiche.

© Riproduzione riservata