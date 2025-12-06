La Lega Lombarda rilancia il tema dell’autonomia regionale e presenta la Carta della Lombardia, accompagnata da una raccolta firme che fa tappa anche a Cremona.

A illustrare l’iniziativa è il commissario cittadino del partito, Diego Tarozzi: “Sono quindici punti che ridanno identità alla Lombardia. Non siamo qui contro le altre regioni, ma per promuovere la nostra, per valorizzare l’identità della regione trainante”.

A parlarne è stato il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo giunto a Cremona per sostenere e lanciare la Carta della Lega Lombarda.

“Stiamo raccogliendo firme sin da Pontida, ne abbiamo già raccolte migliaia” ha detto. “Proseguiamo in questa direzione perché i temi identitari, quelli che riguardano il Nord e i nostri territori, devono tornare centrali nell’agenda politica del Governo di Roma, oltre ai temi nazionali che affrontiamo quotidianamente”.

Secondo il senatore, qualora l’iniziativa andasse in porto, i vantaggi per la Lombardia sarebbero numerosi, a partire dalla sanità: “Sul tema sanitario chiediamo la possibilità di spendere liberamente le risorse, per migliorare la cura dei nostri cittadini” ha spiegato.

“È un aspetto fondamentale. Oggi non possiamo farlo perché lo Stato impone dei vincoli. Nella Carta chiediamo, vogliamo e pretendiamo che ci venga lasciato questo margine di libertà, perché i soldi sono i nostri e dobbiamo essere messi nelle condizioni di spenderli come riteniamo più opportuno. Questo principio è stato accolto nella manovra economica: un emendamento a firma di Silvana Comaroli, approvato in questi giorni alla Camera nel decreto Anticipi”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata