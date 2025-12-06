Un’intera giornata di tentativi di furto ha scosso la zona di Monticelli d’Ongina e Castelvetro Piacentino, dove solo un tempestivo delle pattuglie dei carabinieri ha evitato il peggio. I fatti risalgono al 5 dicembre, quando una serie di episodi ha scatenato la preoccupazione dei residenti.

Tutti e cinque i tentativi si sono verificati tra le 16.30 e le 19.30. La prima segnalazione è giunta già dal mattino intorno alle 7.30 da un parcheggio per mezzi pesanti a Monticelli d’Ongina, dove i malintenzionati avevano tentato di forzare un container, che era su un autoarticolato, rompendo i sigilli del portellone. Fortunatamente, i ladri non hanno portato via nulla, poiché il carico – composto da barattoli di vetro vuoti – non ha probabilmente suscitato il loro interesse. L’autotrasportatore, che stava dormendo all’interno della cabina, non si è accorto di nulla.

Nel tardo pomeriggio, verso le 18.30, un altro episodio inquietante si è verificato sempre a Monticelli d’Ongina, dove alla centrale operativa è giunto l’allarme per un’intrusione in una casa familiare di via Osimo. I ladri hanno rotto una finestra e messo a soqquadro l’appartamento, ma grazie all’arrivo tempestivo di una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, che era in servizio di controllo del territorio, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla e sono fuggiti a piedi verso i campi circostanti.

Poco dopo, stavolta nel comune di Castelvetro Piacentino, è stato segnalato un altro tentativo di furto in una casa privata. In questo caso, i ladri hanno rotto il vetro di una finestra, senza però riuscire a entrare completamente nell’abitazione, trovandosi costretti a fuggire a mani vuote.

Alle 19.30 circa un altro tentativo di furto si è verificato di nuovo a Castelvetro Piacentino nella frazione San Giuliano, dove due individui con il volto coperto hanno cercato di scavalcare la recinzione di un’abitazione, ma sono stati sorpresi da un testimone, che li ha messi in fuga. I malintenzionati non sono quindi riusciti a portare via nulla.

Infine, in precedenza, nel primo pomeriggio, una segnalazione era arrivata da un negozio di ottica a Cortemaggiore, dove due individui avevano tentato di rubare dalla cassa, mentre uno distraeva il proprietario. Tuttavia, il titolare si è accorto della manovra sospetta e aveva prontamente cacciato i ladri, dileguatisi prima di poter compiere il furto.

Tutti gli episodi hanno avuto un comune denominatore: il tempestivo intervento dei Carabinieri, che, grazie alla loro vigilanza e alla pronta reazione, hanno impedito che i crimini si concludessero con il furto di beni o denaro.

