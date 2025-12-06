Dal 1 dicembre, un nuovo volto alla guida della Pediatria dell’Ospedale di Desenzano: si tratta del dottor Bruno Drera, nome noto a Cremona, dove ha avuto una lunga carriera all’interno della locale Asst.

Nell’ospedale cremonese Drera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno delle Unità Operative Complesse di Pediatria e di Terapia intensiva Neonatale maturando esperienza clinico-diagnostica e gestionale. Dal 2018 vicario e dal 2019 direttore facente funzione della Terapia Intensiva Neonatale, è poi diventato direttore della Struttura Semplice Dipartimentale di Patologia Neonatale con Subintensiva.

Ora si è spostato nel Bresciano, dove ha assunto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria dell’Asst del Garda.

Il dottor Drera si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2004 all’Università degli Studi di Brescia, dove ha poi conseguito la specializzazione in Genetica Medica con il massimo dei voti e la lode. Durante il percorso di formazione ha approfondito lo studio delle connettivopatie ereditarie e delle genodermatosi, contribuendo alla stesura delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per l’epidermolisi bollosa distrofica ereditaria e pubblicando articoli su riviste scientifiche internazionali.

