Prima serata per Infinity 1, con inaugurazione e brindisi dopo giorni di lavoro a CremonaFiere. Il Padiglione 1 si è trasformato in uno spazio-eventi polifunzionale, in grado di accogliere spettacoli di vario tipo a cominciare dal primo appuntamento in cartellone, con la criminologa Roberta Bruzzone.

Con una superficie di 3.600 metri quadrati interamente modulabile, Infinity1 è stato progettato per accogliere concerti, show teatrali, musical, eventi aziendali e manifestazioni accademiche, rispondendo alle esigenze di produzioni di diversa scala.

Il cuore del progetto è il Gran Teatro, configurazione che può ospitare 2.100 spettatori seduti e fino a 3.300 persone nella versione mista.

Si tratta della più grande struttura indoor della provincia, pensata per attrarre pubblico anche dalle aree limitrofe. L’allestimento comprende un palco con scenotecnica avanzata, sistemi audio-luci professionali, camerini e un foyer attrezzato, oltre a biglietteria e servizi dedicati.

L’iniziativa nasce da un lavoro congiunto tra CremonaFiere, istituzioni locali e mondo associativo, con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale della città e incrementarne l’attrattività. La collocazione strategica e l’ampia disponibilità di parcheggi rendono la location facilmente accessibile e pronta a competere con gli spazi-evento di città più grandi.

Con l’avvio della stagione di spettacoli 2025/‘26, Infinity 1 propone una programmazione variegata: concerti, comicità, musical, spettacoli per famiglie e incontri culturali. La presenza di artisti e compagnie di rilevanza nazionale conferma la volontà di posizionare Cremona tra le mete di riferimento per gli eventi indoor di qualità.

