Dopo settimane complicate e trasferte senza gioia, la Juvi ritrova il PalaRadi e soprattutto ritrova una vittoria che vale ossigeno puro. Contro Ruvo di Puglia arriva un successo costruito con una prova di carattere, difesa e resistenza nei momenti più delicati, in una serata in cui gli oroamaranto hanno finalmente tenuto la partita tra le mani fino alla sirena.

Dopo le trasferte consecutive, tutte purtroppo senza vittoria, la Juvi ritrova il parquet del PalaRadi per affrontare Crifo Wines Ruvo di Puglia, con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa. L’ultimo successo casalingo risale al 19 ottobre contro la Fortitudo Bologna. In quintetto partono Garrett, Vecchiola, Allinei, Bortolin e Bartoli; per gli ospiti Brooks, Ulaneo, Reale, Moody e Jerkovic.

È Allinei ad aprire la serata con una tripla, poi la Juvi si compatta dietro, chiude le linee di passaggio e controlla il ritmo. La partenza è quella giusta: la tripla di Garrett, seguita dal libero aggiuntivo, spinge il vantaggio fino al +9 (14-5), preludio alla doppia cifra firmata ancora da Allinei. Cremona gioca con energia, attacca ogni possesso e punisce ogni spazio concesso. La fame dei gigliati non si attenua e il primo quarto si chiude 24-9, con Garrett già a 7 punti, Allinei a 6, e un impatto difensivo importante di Barbante, autore di tre rimbalzi e due stoppate che alzano il livello sotto canestro.

Ruvo prova ad alzare la pressione difensiva e tiene la Juvi senza canestri nei primi possessi del secondo quarto. La risposta arriva prima con la tripla di Vecchiola e poi con la schiacciata di Bartoli, che ristabiliscono il margine sul 29-14. La partita si incattivisce nei duelli: si lotta su ogni pallone, si sbaglia molto da entrambe le parti e Cremona esaurisce presto il bonus. McConico incappa nel terzo fallo ed è costretto a tornare in panchina.

A ridare ossigeno ai gigliati è Panni, che dall’arco firma il nuovo massimo vantaggio sul 36-20. L’inerzia però torna a spostarsi: Ruvo piazza due mini-break da 5-0 che spingono coach Bechi a fermare immediatamente il gioco per riequilibrare la situazione. Il secondo quarto si chiude con la Juvi avanti 44-30, guidata da un Garrett da 12 punti, miglior realizzatore dei primi 20 minuti.

Il rientro dagli spogliatoi porta subito pressione da parte di Ruvo, decisa a riaprire la partita. La Juvi però trova due giocate intelligenti di Garrett e Vecchiola, che liberano rispettivamente Bartoli e Bortolin per il 50-33. A preoccupare è ancora il capitolo falli: bonus esaurito dopo poco più di tre minuti, quarto fallo per Bortolin, mentre McConico, Allinei e Bartoli arrivano a quota tre.

Cremona deve continuare a respingere gli affondi della Crifo Wines per evitare di scivolare nei meccanismi già visti nelle ultime uscite. La sveglia scatta quando gli ospiti tornano a -10, ma la risposta è immediata: il capitano Panni dall’arco rimette distanza e fiducia. All’ultimo riposo la Juvi conserva un margine di 11 punti sul 65-54.

Sono Bartoli e Allinei a mantenere il margine in avvio di quarto periodo, ma Ruvo aumenta l’intensità e dopo quattro minuti il vantaggio Juvi scende a +9, complice qualche persa di troppo e conclusioni affrettate. La sensazione è che Cremona tenga ancora in mano la partita, ma il canestro del -7 di Borra convince coach Bechi a fermare tutto.

Poco dopo arriva un tecnico alla panchina gigliata che aggiunge un altro punto al break ospite. La Juvi non trova più il fondo della retina per sei minuti, mentre Ruvo risale fino al -3 (79-69). A rompere il digiuno è la giocata di Vecchiola, subito seguita da Barbante, due colpi che restituiscono ossigeno e ritmo. Il finale è finalmente dalla parte degli oroamaranto: Panni trasforma tre liberi pesanti per il nuovo +8, poi Bartoli aggiunge altri due punti che consolidano un successo fondamentale per morale e classifica. La sirena chiude sul 81-71. I migliori a referto: Garrett 16 punti, Panni 14 punti e 5 assist, Allinei 14 punti.

Cristina Coppola

