Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1, in onda dalle 19:30, condotto da Simone Bacchetta.

Stasera (sabato) parleremo delle nuove povertà, del dossier di Caritas sulla povertà del 2025, dei progetti per le donne vittime di violenza, della piaga del gioco d’azzardo. Ospite don Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana.

Domani sera (domenica), invece, l’ospite sarà Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Con lui tratteremo i temi del fine vita, della relazione tra medico e paziente e della legislazione che manca in Italia.

