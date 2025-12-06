La mattina del 5 dicembre i Carabinieri della Stazione di Soresina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Corte d’Appello di Brescia, hanno arrestato un uomo di 50 anni, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

Il destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena di dieci mesi di reclusione per un furto aggravato commesso a Cremona nel 2014. L’uomo era stato denunciato insieme ad un complice per avere rubato le offerte all’interno da una apposita cassetta posta all’interno della Cattedrale di Cremona.

Il complice era stato fermato in città e trovato in possesso di numerose monete che aveva ammesso di avere rubato in Cattedrale. Dalla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della Cattedrale era stato possibile accertare che, mentre il complice effettuava il furto in questione forzando una cassetta delle offerte, il 50 faceva da palo.

Erano stati denunciati entrambi ed il 50enne era stato condannato a 10 mesi di reclusione. Il provvedimento era divenuto definitivo, ma l’uomo non era stato rintracciato per la conseguente notifica. La mattina del 5 dicembre, i Carabinieri di Soresina lo hanno controllato ed arrestato durante un controllo stradale, lungo la via Bergamo, a Soresina. Era a bordo di un’auto con altre due persone.

