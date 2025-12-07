Quattordicesima edizione della mostra dei presepi, realizzata dalla sede di Cremona dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. Lo scenario è, come da tradizione, il refettorio della chiesa di San Pietro in via Cesari.

“Quest’anno sono all’incirca 55 e ci tengo a precisare che sono presepi per Cremona inediti, è la prima volta che vengono esposti a Cremona, e provengono un po’ da tutte le province del Nord Italia” spiega Anita Diana anima dell’associazione.

“La selezione avviene grazie al fatto che facciamo parte dell’Associazione Italiana Amici del Presepio e quindi, con molti amici delle varie province, facciamo scambio: noi diamo i nostri presepi e loro ci danno i loro” racconta Anita.

La mostra e sarà visitabile fino all’11 gennaio: il sabato dalle 15 alle 18, i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; a Natale e a Capodanno dalle 15.30 alle 18.

“Per la prima volta quest’anno collaboriamo con l’Auser e realizziamo un corso di tecnica presepistica. Partirà in primavera. Ad insegnare ci sarà il nostro socio Lorenzo Bonfanti, che ha sempre tenuto i corsi che realizzavamo prima nelle parrocchie; quest’anno invece lo realizziamo nella sede dell’Auser”, ci spiega.

Atra occasione per ammirare le rappresentazioni della Natività sarà a Palazzo Comunale nella Sala dei Decurioni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 con l’esposizione dei presepi di Claudio Solani. Dal 24 dicembre esposizione anche nella chiesa di S. Rita di Via Trecchi a Cremona. Mentre alla Pelletteria Cigala a Vescovato sarà possibile visitare il presepe scenografico.

Nicoletta Tosato

