Macabro ritrovamento nella mattina di domenica 7 dicembre nelle acque del Po nel territoriocomunale di Caselle Landi, comune del lodigiano. Un cadavere è riaffiorato dal Po, a recuperare la salma sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casale.

Sul posto sono giunti i carabinieri per l’identificazione. Dalle condizioni del corpo parrebbe che sia rimasto in acqua a lungo.

Al momento non sono staterese note le generalità, ma dai primi riscontri, come riferisce ilCittadino, quotidiano di Lodi, potrebbe trattarsi di un piacentino di 54 anni, di cui non si avevano notizie dal 26 ottobre scorso.

© Riproduzione riservata