7 Dic 2025 Verso il Natale, due incontri
all'associazione Diogneto
7 Dic 2025 Cadavere riaffiora dalle
acque del Po a Caselle Landi
7 Dic 2025 Capitale Cultura, Bona e Pizzetti
"Serve un impegno corale"
7 Dic 2025 Presepi fuori porta: l'incanto
della Madonna della Comella
7 Dic 2025 Bonazzoli: "Ringrazio il mister,
continuiamo a seguirlo così"
Cadavere riaffiora dalle
acque del Po a Caselle Landi

Macabro ritrovamento nella mattina di domenica 7 dicembre nelle acque del Po nel territoriocomunale di Caselle Landi, comune del lodigiano. Un cadavere è riaffiorato dal Po, a recuperare la salma sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casale.

Sul posto sono giunti i carabinieri per l’identificazione. Dalle condizioni del corpo parrebbe che sia rimasto in acqua a lungo.

Al momento non sono staterese note le generalità, ma dai primi riscontri, come riferisce ilCittadino, quotidiano di Lodi, potrebbe trattarsi di un piacentino di 54 anni, di cui non si avevano notizie dal 26 ottobre scorso.

