Il 13 e 14 dicembre, dalle ore 9.00 alle 18.00, in via Solferino 29 (Camera di Commercio) Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona metterà a disposizione i panettoni solidali. L’intero ricavato delle donazioni sarà destinato all’acquisto di una sedia motorizzata, indispensabile per le attività quotidiane sul territorio e per garantire assistenza a chi ne ha più bisogno.

La vetrina, illuminata dalle luci natalizie di via Solferino, sarà resa speciale grazie alla generosità e alla professionalità di “Make It Perfect”, azienda cremonese specializzata nella produzione di eventi e nella comunicazione, che ha curato con passione la progettazione e l’allestimento.

Non mancheranno sorprese per grandi e piccini: il truccabimbi e gadget come shopper di tela, matite e magneti.

“Ogni panettone e ogni oggetto che le persone porteranno a casa è un gesto di solidarietà che si trasforma in aiuto concreto per la nostra comunità”, afferma Loredana Uberti presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Cremona. “Sarà anche un’occasione speciale per incontrare i volontari e le volontarie di Croce Rossa, conoscere da vicino le nostre attività e scoprire come ogni giorno ci impegniamo per il bene di tutti. Per noi è sempre bello incontrare le persone e creare momenti di dialogo e vicinanza. Vi aspettiamo per

condividere la magia del Natale e il valore della solidarietà.”

