Una mano che raccoglie un bambino appena nato; momenti di vita del piccolo Gesù, impegnato coi suoi primi passi. Diorami e natività. Da due anni i presepi abbelliscono e allietano gli spazi del Santuario della Madonna della Comella di Seniga. Un momento voluto fortemente dal parroco don Alessandro Lovati, che ha coinvolto i volontari pronti a rispondere all’appello.

E quest’anno, oltre alle composizioni che arrivano da Gottolengo, Lodi, Piadena Drizzona e Casalmaggiore, c’è anche il presepe principale, nello spazio esterno del Santuario ad accogliere chiunque voglia visitare e pregare in questa oasi di pace.

