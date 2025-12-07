Un restyling completo, quello di Palazzo Comunale, voluto dall’assessore Paolo Carletti, che tra le deleghe ha anche quella della valorizzazione del municipio di Cremona.

Così dopo le varie sale e il restauro degli archi, a breve prenderanno il via ulteriori lavori.

“Dopo la parte interna, siamo occupati anche della parte esterna con la pulizia dei busti, con lo scoprimento degli affreschi cinquecenteschi sotto gli archi” spiega l’assessore.

“Adesso passiamo alla pulizia dell’arengario che ha una forma architettonica e caratteristiche architettoniche stupende. E’ stato realizzato con marmo veronese. Ora è necessaria una pulizia molto importante perché non versa nelle condizioni di massima cura. E’ mia intenzione sovrintendere alla casa di tutti i Cremonesi” conclude Carletti.

Silvia Galli

