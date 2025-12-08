Nuovo servizio notarile di consulenza notarile in Comune a Castelverde, ogni marted’. E’ stato il sindaco Graziella Locci ad annunciare questo servizio. “Il giovane notaio Valentina Bandi ha scelto Castelverde come sede notarile, l’abbiamo conosciuta e ci siamo resi conto che una collaborazione poteva essere estremamente utile.

“Molti cittadini in questi anni si sono sempre rivolti al Comune per avere informazioni di massima rispetto al discorso testamento, successione, acquisti di immobili, da qui l’idea di fare un servizio gratuito di consulenza una volta alla settimana”.

Valentina Bandi, milanese, fresca di concorso proviene da una famiglia di notai e la capostipite è stata nonna Maria Luisa Masetti. E’ lei che ha trasmesso la passione al figlio Riccardo e poi alla nipote Valentina.

“Sono la terza generazione, mia nonna è stata una dei primi notai donna d’Italia, mio papà ha portato avanti la tradizione e adesso per fortuna sono riuscita anch’io a passare il concorso notarile quindi sono orgogliosamente la terza generazione di notai in famiglia”.

Silvia Galli

