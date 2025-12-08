Una distesa di scarpe ha invaso piazza del Comune a Cremona: una maxi installazione organizzata dal gruppo di docenti “La scuola per la Palestina” per commemorare i 20mila bambini uccisi a Gaza. Sono oltre 5000 scarpe esposte, che poi andranno in beneficenza al carcere e alle associazioni che ne faranno richiesta.

Obiettivo finale, ma non sarà semplice, è quello di portare le scarpe fino a Gaza. L’iniziativa rientra nella più ampia rassegna denominata Segni e sogni di Palestina, che in questi giorni ha portato in città una serie di incontri, arte e approfondimenti dedicata alla situazione palestinese.

Scopo dell’evento è stato quello di sensibilizzare su ciò che è accaduto e continua ad accadere in Palestina. L’installazione, dal titolo Quanti sono 20.000 bambini?, composta dalle scarpe raccolte in provincia e anche fuori nelle scorse settimane, ha creato un grande impatto visivo nella piazza principale della città.

La manifestazione proseguirà nel pomeriggio, alle 16.30, nella sede Alac, dove andrà in scena la performance Memento, con la performance di Claudia Scaravonati da Nel mare di Gaza. Interverranno Marzia Benazzi, Ala’a El-Said e altri ospiti. Seguirà una selezione di cortometraggi di “Palestina Animada”.

