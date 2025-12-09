Addio ai biglietti cartacei sui bus di Arriva, il gestore del tpl a Cremona e circondario. A seguito dell’attivazione, lo scorso anno, del nuovo sistema di bigliettazione elettronica su tutti i servizi di trasporto gestiti da Arriva Italia nell’area di Cremona, l’azienda comunica che tutti i biglietti cartacei già emessi saranno validi esclusivamente fino a sabato 31 gennaio 2026.

A partire dal 1° febbraio, i titoli cartacei residui già emessi non saranno più utilizzabili né rimborsabili, andranno quindi utilizzati entro sabato 31 gennaio.

Il nuovo biglietto elettronico “rappresenta un importante passo avanti in termini di sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione degli sprechi legati ai titoli di viaggio usa e getta”, afferma l’azienda. “Il biglietto elettronico è ricaricabile: al momento dell’acquisto è sufficiente indicare la tratta (origine – destinazione) desiderata e sarà possibile caricare più corse per lo stesso percorso. Una volta esauriti i viaggi acquistati, il biglietto potrà essere nuovamente ricaricato, fino a quando risulterà integro e funzionante”.

Oltre al biglietto elettronico ricaricabile, sono disponibili ulteriori modalità alternative al biglietto cartaceo: tessera elettronica Io Viaggio, utilizzabile in tutta la Lombardia, consente di avere su un’unica tessera elettronica sia abbonamenti, sia biglietti di corsa semplice per tratte diverse da quelle dell’abbonamento principale.

App Arriva My Pay: la soluzione più smart ed ecologica per l’acquisto digitale dei titoli di viaggio, direttamente dal proprio smartphone.

Acquisto a bordo: è sempre possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista, con sovrapprezzo, pagando con denaro contato e di piccolo taglio.

