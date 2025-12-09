Con 23 proposte arrivate e 7 respinte, la Giunta Virgilio ha approvato il calendario 2026 delle feste e delle manifestazioni in area pubblica a Cremona. Un adempimento necessario per consentire l’inserimento delle manifestazioni all’interno del calendario regionale e che per l’anno prossimo dovrà fare i conti con i nuovi criteri definiti dalla Giunta in ordine alla qualità e all’utilizzo degli spazi cittadini.

Tra i criteri di accettazione delle proposte c’era anche l’utilizzo come sede dei giardini pubblici di piazza Roma, che saranno off limits per buona parte dell’anno a causa dei lavori finanziati con i fondi del risarcimento Tamoil con nuove piantumazioni e restyling. “Preservare Piazza Roma in funzione dei numerosi investimenti che l’Amministrazione si accinge ad effettuare”, si legge tra i criteri che hanno guidato le scelte della Commissione Comnmercio su area pubblica che ha validato le proposte, “i giardini di Piazza Roma devono tornare a recuperare quella identità che nel tempo si è persa, di spazio fruibile che, per la sua particolare importanza simbolica, in relazione alle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, richiede una particolare attenzione nella programmazione e nella gestione degli eventi”

Respinte quindi tre proposte, arrivate da altrettanti organizzatori di eventi, riguardanti il cibo di strada e non solo perchè erano previsti in piazza Roma, ma anche in quanto non includevano la valorizzazione delle tipicità locali oltre a quelli internazionali. Il calendario ha inoltre cercato di evitare sovrapposizioni, privilegiando eventi di richiamo turistico e di coinvolgimento degli operatori in sede fissa.

E’ invece stata approvata con riserva, in considerazione dell’avanzamento lavori, la festa di carnevale proposta per metà febbraio da Maria Lombardi Eventi, e pure con riserva è stata inserita nel calendario l’iniziativa di Coldiretti “Agriturismi in piazza” dell’8 marzo che però potrebbe sovrapporsi ai mercatini domenicali delle 4 stagioni in piazza Stradivari.

Il Mercato europeo, tradizionale iniziativa di Confesercenti nel mese di maggio, lascia definitivamente corso Campi e Corso Garibaldi e trasloca in lungo Po Europa, visto il forte impatto avuto in questi anni sul centro cittadino; confermato Eatinero dal 25 al 27 settembre ma la localizzazione è da definire (potrebbe essere corso Cavour) vista la concomitanza con la presenza in città delle superbike.

Via libera anche alle iniziative degli Amici di Robi, il san Patrick Day a marzo e il Cremunich (Oktoberfest nostrano) in autunno, nel piazzale delle piscine, mentre tra le bocciature c’è la festa sarda proposta da Gioxa eventi dal 15 al 17 maggio: anche questa con la motiazvione che non contribuisce a promuovere i prodotti locali.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata