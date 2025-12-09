Eventi 2026, approvato il calendario
Forti limitazioni per piazza Roma
La Giunta Virgilio ha dato l'ok alle proposte di manifestazioni per il 2026, respingendo quelle che avrebbero dovuto svolgersi ai giardini pubblici dove inizieranno i lavori di restyling e stabilendo criteri per la valorizzazione delle produzioni gastronomiche del territorio.
Con 23 proposte arrivate e 7 respinte, la Giunta Virgilio ha approvato il calendario 2026 delle feste e delle manifestazioni in area pubblica a Cremona. Un adempimento necessario per consentire l’inserimento delle manifestazioni all’interno del calendario regionale e che per l’anno prossimo dovrà fare i conti con i nuovi criteri definiti dalla Giunta in ordine alla qualità e all’utilizzo degli spazi cittadini.
Tra i criteri di accettazione delle proposte c’era anche l’utilizzo come sede dei giardini pubblici di piazza Roma, che saranno off limits per buona parte dell’anno a causa dei lavori finanziati con i fondi del risarcimento Tamoil con nuove piantumazioni e restyling. “Preservare Piazza Roma in funzione dei numerosi investimenti che l’Amministrazione si accinge ad effettuare”, si legge tra i criteri che hanno guidato le scelte della Commissione Comnmercio su area pubblica che ha validato le proposte, “i giardini di Piazza Roma devono tornare a recuperare quella identità che nel tempo si è persa, di spazio fruibile che, per la sua particolare importanza simbolica, in relazione alle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, richiede una particolare attenzione nella programmazione e nella gestione degli eventi”
Respinte quindi tre proposte, arrivate da altrettanti organizzatori di eventi, riguardanti il cibo di strada e non solo perchè erano previsti in piazza Roma, ma anche in quanto non includevano la valorizzazione delle tipicità locali oltre a quelli internazionali. Il calendario ha inoltre cercato di evitare sovrapposizioni, privilegiando eventi di richiamo turistico e di coinvolgimento degli operatori in sede fissa.
E’ invece stata approvata con riserva, in considerazione dell’avanzamento lavori, la festa di carnevale proposta per metà febbraio da Maria Lombardi Eventi, e pure con riserva è stata inserita nel calendario l’iniziativa di Coldiretti “Agriturismi in piazza” dell’8 marzo che però potrebbe sovrapporsi ai mercatini domenicali delle 4 stagioni in piazza Stradivari.
Il Mercato europeo, tradizionale iniziativa di Confesercenti nel mese di maggio, lascia definitivamente corso Campi e Corso Garibaldi e trasloca in lungo Po Europa, visto il forte impatto avuto in questi anni sul centro cittadino; confermato Eatinero dal 25 al 27 settembre ma la localizzazione è da definire (potrebbe essere corso Cavour) vista la concomitanza con la presenza in città delle superbike.
Via libera anche alle iniziative degli Amici di Robi, il san Patrick Day a marzo e il Cremunich (Oktoberfest nostrano) in autunno, nel piazzale delle piscine, mentre tra le bocciature c’è la festa sarda proposta da Gioxa eventi dal 15 al 17 maggio: anche questa con la motiazvione che non contribuisce a promuovere i prodotti locali.
Giuliana Biagi