Lavoro, 194 opportunità
questa settimana in provincia
Sono 194 offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche al sito https://www.provincia.cremona.it/cpi/
Pubblicate anche Le Altre Opportunità, ovvero le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, all’indirizzo https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php
Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo
via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta.
