9 Dic 2025 Province e Regione,
rafforzata collaborazione
9 Dic 2025 Sciopero 10 dicembre: possibili
disguidi nel servizio rifiuti
9 Dic 2025 Anoressia e organizzazione del
tempo: due libri in Biblioteca
9 Dic 2025 "Puro cioccolato Festival" a
Cremona dal 12 al 14 dicembre
9 Dic 2025 Lavoro, 194 opportunità
questa settimana in provincia
Cronaca

Lavoro, 194 opportunità
questa settimana in provincia

 Sono 194 offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche al sito https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Pubblicate anche  Le Altre Opportunità, ovvero le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, all’indirizzo https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo
via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta.

