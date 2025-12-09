Aprica informa che, a seguito della proclamazione dello sciopero nazionaledi settore indetto dalle principali Organizzazioni Sindacali di categoria per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, potrebbe non essere garantito il normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti e di igiene

del suolo, oltre che l’apertura degli sportelli e gli infopoint gestiti da Aprica.

“Si invitano pertanto la cittadinanza e le attività commerciali – fa sapere la società di A2A in una nota – a seguire alcune semplici indicazioni per minimizzare eventuali disagi: in caso di raccolta domiciliare, si raccomanda di evitare l’esposizione dei rifiuti per preservare il decoro urbanoqualora la raccolta avvenga tramite contenitori stradali, è opportuno conferire i rifiuti solo se i contenitori risultano ancora capienti. Infine, potrebbe non essere garantita l’apertura dei centri di raccolta comunali e dei centri del riuso”.

Anche nella giornata di oggi, martedì 9 dicembre, la raccolta dei rifiuti potrebbe subire ritardi a causa delle assemblee sindacali previste.

