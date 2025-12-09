Ultime News

9 Dic 2025 Pippo Crotti di Romanengo nel
nuovo film con Clooney e Sandler
9 Dic 2025 Castelleone, uomo fermato con armi
improprie in auto: scatta denuncia
9 Dic 2025 Controlli dell'Arma: due denunce
per stupefacenti e alcol alla guida
9 Dic 2025 Dal 1 febbraio 2026 addio
ai biglietti cartacei sui bus
9 Dic 2025 "Fine vita": Giuseppe Remuzzi
nel podcast di "24 minuti" di CR1
Politica

Ucraina, pace, Europa: incontro
Pd con l'europarlamentare Benifei

Brando Benifei

Stasera si parlerà di “Pace Europea per l’Ucraina: Verso i Corpi Civili di Pace”, alle 21 presso lo Spazio Comune in Piazza Stradivari 7, incontro organizzato dal Partito Democratico cittadino che mira a promuovere un dialogo costruttivo sulla pace e il ruolo dell’Europa nella crisi ucraina.
Interverranno Matteo Rossi, Vice Segretario PD Lombardia, Brando Benifei, Europarlamentare PD, Aurora Diotti, Presidente Arci Cremona, Gianfranco D’Avico, PD Città di Cremona.

L’evento sarà un’occasione per discutere delle iniziative europee per la pace e il coinvolgimento dei corpi civili. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e contribuire con le loro idee e domande.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...