Stasera si parlerà di “Pace Europea per l’Ucraina: Verso i Corpi Civili di Pace”, alle 21 presso lo Spazio Comune in Piazza Stradivari 7, incontro organizzato dal Partito Democratico cittadino che mira a promuovere un dialogo costruttivo sulla pace e il ruolo dell’Europa nella crisi ucraina.

Interverranno Matteo Rossi, Vice Segretario PD Lombardia, Brando Benifei, Europarlamentare PD, Aurora Diotti, Presidente Arci Cremona, Gianfranco D’Avico, PD Città di Cremona.

L’evento sarà un’occasione per discutere delle iniziative europee per la pace e il coinvolgimento dei corpi civili. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e contribuire con le loro idee e domande.

© Riproduzione riservata