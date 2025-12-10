Le recenti innovazioni in materia di gestione dei tempi di attesa al carico e scarico rappresentano un significativo potenziale per affrontare e superare le inefficienze che spesso gravano sulle nostre imprese. Conoscerne a fondo i contenuti e le modalità di applicazione è fondamentale per coglierne i benefici.

Per questo motivo, Cna Fita nazionale organizza un webinar di approfondimento e confronto che si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 10.30 e verrà trasmesso in tempo reale presso la Cna di Cremona.

All’evento parteciperà anche il referente dell’Ufficio Relazioni Istituzionali di Cna nazionale, che ha seguito i lavori di approvazione del decreto infrastrutture, garantendo così un confronto diretto e qualificato.

L’invito a partecipare è esteso a tutte le imprese associate a Cna Fita interessate.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’ufficio al numero 0372 442211 o scrivere a laura.martinelli@cnacremona.it (Laura Martinelli).

© Riproduzione riservata