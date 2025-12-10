Il caos scoppiato negli ultimi giorni all’ospedale milanese San Raffaele – struttura privata accreditata, tra le più note e blasonate a livello regionale e italiano -, con conseguente indagine dell’Ats di Milano per conto di Regione Lombardia, ha portato alle dimissioni del amministratore unico Francesco Galli. A prendere il suo posto, il cremonese Marco Centenari.

Per meglio comprendere l’accaduto bisogna fare un salto ad inizio settimana.

Lo scorso 8 dicembre, il terzo piano del padiglione Iceberg del San Raffaele è andato in tilt: si viene infatti a scoprire che la gestione infermieristica della Medicina ad alta intensità e della Medicina di cure intensive è stata affidata a una cooperativa esterna, priva delle competenze necessarie.

Da qui, numerosi passaggi interni al Gruppo San Donato – società sanitaria che gestisce tra le altre anche il San Raffaele – che hanno portato ad un passo indietro di Galli, in carica da inizio 2025.

Marco Centenari, classe 1968, è originario di Castelleone. Dopo una laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e un Master in Business Administration alla Bocconi, ha ricoperto ruoli di prestigio in diversi ospedali, lombardi e non. Nel 2015 viene insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Dal 2003 tra le fila del Gruppo San Donato, dal 2021 ad inizio 2025 ha gestito come amministratore il “San Raffaele”; compito che ora torna a svolgere. A lui ora oneri e onori di gestione di uno dei momenti più complicati della struttura, dando man forte a medici ed infermieri e affrontando tutti i controlli delle diverse autorità sanitarie.

Andrea Colla

