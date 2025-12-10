Ultime News

Cultura

Il Museo Civico Ala Ponzone

Sino al 18 gennaio 2026 il Museo Civico Ala Ponzone ospita la mostra La scultura di Dante Ruffini – Un’avventura molto intima. Promossa dal Comune di Cremona, Assessorato alla Cultura, la mostra, curata da Marco Ruffini e Sonia Tassini, celebra i 120 anni della nascita di Dante Ruffini (1905-1963), protagonista della scultura cremonese del primo Novecento, oltre che figura di punta dell’ambiente culturale cittadino in quanto socio fondatore e poi presidente dell’Associazione Artisti Cremonesi e socio del sodalizio A.D.A.F.A. (Amici Dell’ Arte – Famiglia Artistica), nato nel 1949 dalla fusione degli Amici dell’Arte con la Famiglia Artistica.

Per tutta la durate dell’esposizione è possibile partecipare alla visita guidata gratuita che si svolge ogni sabato, alle ore 15:30, su prenotazione (museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it tel. 0372 407 770 – info.turismo@comune.cremona.it tel. 0372 407081).

