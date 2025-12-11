Una nuova puntata di “I gioielli sotto casa”, il programma condotto da Piero Brazzale e dedicato ai tesori del nostro territorio, in onda giovedì 11 dicembre alle ore 20:30 su CR1 – canale 19. Questa settimana l’attenzione si sposta su uno dei più straordinari simboli della città: il Castello di Brescia, un luogo in cui storia, architettura e memoria si intrecciano da secoli.

Un viaggio sul colle Cidneo, cuore fortificato della città

Arroccato sulla sommità del colle Cidneo, il Castello di Brescia rappresenta uno dei complessi difensivi più affascinanti e scenografici d’Europa. Le sue mura raccontano il passaggio di epoche e dominazioni diverse, lasciando ancora oggi tracce leggibili e suggestive.

Il percorso della puntata guidata da Piero Brazzale partirà dal Mastio, punto più alto del colle, dominato dalla Torre dei Prigionieri. Qui trovano spazio gli elementi più riconoscibili delle fortificazioni medievali, come il ponte levatoio e la Torre Mirabella, che svetta sopra la città e custodisce l’ultima memoria della chiesa di Santo Stefano in Arce.

Sono testimonianze preziose dell’età comunale e della successiva dominazione viscontea.

L’impronta della Serenissima

Accanto alle strutture medievali si ergono i massicci bastioni veneziani, con il loro monumentale portale d’ingresso: un’imponente opera ingegneristica che ricorda la lunga dominazione della Serenissima Repubblica di Venezia, durata quasi quattro secoli. Un capitolo fondamentale nella storia del Castello e della città, che la puntata ricostruisce attraverso immagini e approfondimenti.

Due musei dentro un solo castello

Il Castello di Brescia non è solo un patrimonio storico e architettonico: al suo interno ospita due importanti istituzioni culturali che arricchiscono l’esperienza di visita.

Brazzale guiderà il pubblico anche alla scoperta del Museo delle Armi Luigi Marzoli, una delle più ricche collezioni europee di armature e armi antiche, e del Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, dedicato ai protagonisti e agli eventi che hanno segnato la storia nazionale.

Un appuntamento da non perdere

Tra panorami mozzafiato, scorci medievali e racconti avvincenti, la nuova puntata di “I gioielli sotto casa” promette un viaggio coinvolgente nel cuore della storia bresciana.

© Riproduzione riservata