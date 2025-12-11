I Carabinieri della Stazione di Torre de’ Picenardi hanno arrestato mercoledì 10 dicembre per evasione un uomo di 55 anni, con precedenti di polizia a carico, fià in detenzione domiciliare a seguito di una condanna a due mesi di arresto per guida in stato di ebbrezza.

La condanna era divenuta definitiva nel febbraio 2024 ed era stato posto in detenzione domiciliare per il breve periodo da scontare. Ma ieri pomeriggio la pattuglia dei Carabinieri di Torre de’ Picenardi lo ha sorpreso fuori casa, peraltro armato di una carabina.

Verso le 18.00, la centrale operativa dei i Carabinieri di Casalmaggiore aveva ricevuto alcune telefonate allarmate da parte di cittadini che segnalavano un uomo seduto su una panchina in stato di alterazione, in possesso di un fucile completo di ottica di precisione, che avrebbe puntato verso i veicoli che passavano lungo la strada.

L’uomo è stato raggiunto e bloccato da due pattuglie di Carabinieri, che lo hanno effetivamente trovato in possesso di una carabina ad aria compressa di libera vendita e di una scatola di pallini, posti sotto sequestro. L’uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso la caserma di Torre de’ Picenardi, quindi, dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona in attesa dell’udienza di convalida, questa mattina il giudice lo ha nuovamente sottoposto al provvedimento di detenzione domiciliare che aveva già a carico.

© Riproduzione riservata