Sabato 13 dicembre alle 11 a Spazio Comune in piazza Stradivari si terrà la presentazione del Comitato per il No alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Il Comitato è costituito dall’Associazione nazionale magistrati nazionale e poi a livello distrettuale. Durante l’incontro verranno affrontati temi relativi alla riforma in vista della consultazione che si terrà nel 2026 sul disegno di legge costituzionale. Interverranno alcuni dei rappresentanti della Giunta esecutiva sezione Associazione nazionale magistrati di Brescia.

Per i magistrati, si tratta di una “riforma che altera l’assetto dei poteri disegnato dai Costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Una magistratura forte con i deboli e debole con i forti non garantisce più la tutela effettiva dei diritti, né l’equilibrio tra i poteri dello Stato, condizione imprescindibile della democrazia. Questa riforma non rende la giustizia più rapida o più efficiente: la rende meno libera, più esposta all’influenza dei poteri esterni e meno capace di difendere i cittadini. La magistratura italiana rivendica il diritto – e il dovere – di essere autonoma e indipendente per garantire che la legge resti davvero uguale per tutti”.

