“Il giudice deve essere libero da ogni vincolo e da ogni influenza, distinto da chi esercita l’accusa. È un principio costituzionale e una condizione essenziale di libertà per tutti. La separazione delle carriere rafforza la figura del giudice e restituisce fiducia, equilibrio e credibilità alla giustizia”.

Lo sostengono i rappresentanti della Camera Penale di Cremona e Crema che in una conferenza stampa nella sede dell’Ordine degli avvocati di Cremona hanno illustrato il “Decalogo del si” al referendum per la riforma della Giustizia.

Per gli avvocati, “è una questione di libertà per un processo più giusto”.

