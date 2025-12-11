Attive, da venerdì 12 dicembre, come disposto da Regione Lombardia, le misure temporanee di primo livello (arancione) per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi da ARPA Lombardia, nella provincia di Cremona è stato rilevato che ieri è stato superato, per il terzo giorno consecutivo, il livello di soglia limite del PM10 (52,5 microgrammi/m3).

In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, mercoledì 10 dicembre, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia (Fatebenefratelli 50, Cadorna 55, Crema 50, Soresina 55) è infatti di 52,5 microgrammi/m3.

Oltre a Cremona e stesse limitazioni scattano anche per i comuni delle province di Milano e Monza.

LE INDICAZIONI DEL COMUNE DI CREMONA

Queste le misure di primo livello in vigore in città, che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: per gli autoveicoli omologati Euro 0 e 1 (gasolio, benzina, alimentati a gas) e omologati Euro 2, 3 e 4 diesel in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace, divieto di circolazione dalle 7:30 alle 19:30; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d’artificio e così via), di combustioni all’aperto; limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali; divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.

L’Amministrazione comunale invita a limitare gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo.

LE INDICAZIONI DELLA REGIONE

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia 2634/2024, in tutti i Comuni delle province interessate saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.

Per approfondimenti inerenti la qualità dell’aria e le classi dei veicoli che possono circolare si veda la sezione dedicata di Regione Lombardia al seguente link: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.

