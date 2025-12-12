Ultime News

12 Dic 2025 E' nata la prima comunità
energetica rinnovabile di Cremona
12 Dic 2025 Tornano i cuochi nelle mense
scolastiche di Castelverde
12 Dic 2025 Amici della Cucina Cremonese:
cena di gala tra arte e buon cibo
12 Dic 2025 "Scambia" un palazzo per orinatoio
Beccato dal poliziotto residente
12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
Video Pillole

Casellati “Riforma del premierato ha l’obiettivo di garantire la stabilità”

TORINO (ITALPRESS) – “Io sto portando avanti una riforma molto importante che è quella del premierato che ha come obiettivo quello di garantire la stabilità e la stabilità significa credibilità a livello internazionale, fiducia dei mercati, attrattività degli investimenti esteri, possibilità di programmare da parte dei cittadini e delle imprese il proprio futuro”. Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, a margine della lectio magistralis all’Università di Torino.

© Riproduzione riservata
