Casellati “Riforma del premierato ha l’obiettivo di garantire la stabilità”

TORINO (ITALPRESS) – “Io sto portando avanti una riforma molto importante che è quella del premierato che ha come obiettivo quello di garantire la stabilità e la stabilità significa credibilità a livello internazionale, fiducia dei mercati, attrattività degli investimenti esteri, possibilità di programmare da parte dei cittadini e delle imprese il proprio futuro”. Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, a margine della lectio magistralis all’Università di Torino.

xn3/ads/mca2