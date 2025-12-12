Si è conclusa con successo l’iniziativa “Il Giocattolo Benefico!”, la campagna di raccolta di giocattoli usati che ha visto i Lions Club cremonesi protagonisti indiscussi nella promozione della solidarietà. L’evento, tenutosi dal 5 all’11 dicembre presso la Galleria di CremonaPo, organizzato in stretta sinergia con il Centro Commerciale Cremona Po e la Vanoli Basket Cremona, ha superato ogni aspettativa, garantendo un Natale e una Santa Lucia più sereni e felici per tanti bambini del territorio.

Anche i Carabinieri del Comando provinciale di Cremona hanno contribuito a questa importante iniziativa presentandosi a “sorpresa”, anche a nome dei colleghi di Crema e Casalmaggiore, con tantissimi giocattoli. Presente alla consegna agli enti anche il Direttore del Centro Commerciale CremonaPo, Fabio Zanelli, che ha offerto un prezioso supporto logistico.

Per ringraziare i giovani per la loro magnanimità, i Lions, in collaborazione con la Vanoli Basket Cremona, sabato 6 dicembre hanno offerto un omaggio speciale: la possibilità di scattare una foto con i loro beniamini, i giocatori della squadra, trasformando un semplice gesto di beneficenza in un ricordo indimenticabile. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Governatore del Distretto 108IB3 Roberto Rocchetti e dal vicegovernatore Mirella Marussich.

