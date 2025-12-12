Per affrontare l’aumento dei casi di influenza, a integrazione della Continuità assistenziale (ex guardia medica), l’Asst di Cremona ha attivato l’Hotspot infettivologico, un servizio sanitario per la gestione delle sindromi respiratorie non gravi al di fuori dell’orario di apertura dell’ambulatorio del medico di famiglia che resta il primo riferimento.

La continuità assistenziale (ex guardia medica) e l’Hotspot infettivologico sono servizi ai quali si accede solo su chiamata telefonica digitando il numero 116117, attivo dalle 20:00 alle 08:00 nei giorni feriali; 24 ore su 24 sabato, domenica, giorni festivi e prefestivi.

Gli operatori che rispondono al numero 116117 metteranno in contatto l’utente con un medico che attraverso la valutazione telefonica stabilirà le esigenze e le priorità sanitarie. Al bisogno potrà prenotare direttamente la visita all’Hotspot infettivologico dando tutte le informazioni necessarie (come e dove).

Il personale sanitario che accoglierà l’utente verificherà lo stato di salute attraverso la rilevazione dei parametri vitali e prescriverà eventuali terapie.

Rafforzare il servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) con l’attivazione dell’Hotspot infettivologico (da dicembre a marzo) è un modo per fornire una risposta tempestiva alle persone con un problema respiratorio e ridurre gli accessi in pronto soccorso che resta un servizio di urgenza – emergenza.

