Lunedì 15 dicembre 2025, in preparazione al Viaggio della Memoria che si terrà nel mese di aprile 2026 a Norimberga e al KZ di Flossenbuerg, in occasione della Giornata Mondiale del Diritti Umani proclamata dall’ONU il 10 dicembre 1948, si terrà l’incontro del prof. Marco Pertile (Ordinario di Diritto Internazionale e Diritti Umani – Università di Trento) con gli studenti e i docenti delle scuole superiori della provincia di Cremona.

A Crema l’incontro si terrà dalle ore 8:30 alle ore 10:00 presso la sala Alessandrini

A Cremona dalle ore 11:00 alle ore 13:00 preso l’aula magna dell’I.I.S. Torriani.

Norimberga, che diede il nome alle leggi razziali promulgate dal Nazismo nel 1935, fu scelta come città-simbolo del trionfo del nazionalsocialismo attraverso la realizzazione di opere monumentali destinate a segnare perennemente la storia dell’umanità.

Ma Norimberga, dopo la sconfitta del nazismo, dei suoi alleati e collaboratori, divenne la città simbolo della nascita dei Diritti Umani. La celebrazione del Processo contro i principali criminali nazisti, responsabili delle atrocità compiute in nome di idee razziste e negatrici di qualsiasi valore di libertà, pose le basi per la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Onu il 10 dicembre 1948.

Da lì ebbe inizio la creazione di un diritto internazionale che, pur con rilevanti contraddizioni, ha avuto un ruolo importante e ha permesso di celebrare processi contro responsabili di crimini contro l’umanità, come quelli avvenuti nella ex Jugoslavia negli anni ’90.

Oggi il diritto internazionale è sottoposto a pesanti attacchi e sembra che si allontani sempre di più l’idea di un mondo di pace basato sui valori della difesa dei diritti umani e del diritto alla libertà e alla giustizia sociale.

