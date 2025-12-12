Ultime News

12 Dic 2025 Nomine Padania Acque: partiti
d'accordo sulle regole, tranne uno
12 Dic 2025 Biglietti stagione di danza
al Ponchielli, al via la vendita
12 Dic 2025 Natale al Civico 81: la festa
della rete sociale di via Bonomelli
12 Dic 2025 Logistica, sciopero e presidio
all'Ups di Soresina e Spino d'Adda
12 Dic 2025 "Il Giocattolo Benefico!",
successo al CremonaPo
Realpolitik – L’Europa e la sicurezza americana

ROMA (ITALPRESS) – Sembra che la strategia di sicurezza degli Stati Uniti sull’Europa rifletta più una ideologia, quella MAGA, piuttosto che i connotati consueti dei tecnici della politica estera. Vi traspare una diversa concezione dell’Occidente: conti e vali per l’apporto che puoi offrire. L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik, analizza i rapporti non facili tra Usa e Ue. “Possiamo trarne una lezione, uno sprone”, afferma Massolo.
